МИД Швеции заявил о неразмещении ядерного оружия после вступления в НАТО

После вступления в НАТО Швеция не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел королевства.

При этом в ведомстве подчеркнули: как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО.

«Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время», — сказали в МИДе.

В ведомстве напомнили, что на данный момент 29 из 31 государства — члена НАТО ратифицировали протокол о присое­динении Швеции к альянсу, за исключением Турции и Венгрии.

«Переговоры с обеими этими странами продолжаются», — сообщили в шведском МИДе.

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Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО