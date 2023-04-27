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Правительство выдаст 900 млрд из ФНБ на новые проекты в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируют выдать 900 млрд рублей на запуск восьми новых проектов в 2023 году. При этом в общем на них предусмотрены 1,7 трлн инвестиций в течение всего времени их реализации. Такие цифры приводятся в докладе Минэка по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й, который изучили «Известия».

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В январе и феврале этого года правительство утвердило пять новых проектов для финансирования из кубышки — на их реализацию направят 450 млрд, сообщил «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов. По его словам, это льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, рассказал Илья Торосов. На них собираются направить 1,2 трлн из ФНБ.

В случае финансирования проектов на 0,9 трлн рублей в этом году, риски исчерпания средств фонда существенно не возрастут, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Их реализация направлена на развитие ключевых отраслей и обеспечение экономического роста страны, добавили там.

В текущих условиях государство остается практически единственным инвестором, подчеркнул член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, крупные проекты будут давать отдачу не один десяток лет, поэтому сейчас важно их не замораживать и не откладывать на будущее.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Благо в состоянии: на новые проекты в 2023 году из ФНБ выделят почти триллион рублей

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