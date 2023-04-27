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Дольщикам ограничат возможность обращения в суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для борьбы с так называемым потребительским терроризмом и регулирования порядка действий со стороны дольщиков и застройщиков в профильном комитете Госдумы разработали соответствующий законопроект. Концепцию проекта поддержал Минстрой.

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Дольщики должны будут прежде, чем подавать иск на застройщика в суд, написать ему жалобу. Если девелопер не устранит проблему в течение 20 дней, тогда граждане смогут судиться.

«Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в срок», — рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Последние годы растут объемы потребительского терроризма в этой сфере, сказал Сергей Колунов. Причем зачастую дольщики по факту становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии.

«Такие юристы выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая дольщикам огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки», — рассказал депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домовая порука: дольщикам ограничат возможность обращения в суд

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