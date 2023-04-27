Эндокринолог опровергла миф о вреде молока

В настоящее время активно распространяется мнение, что молоко и молочные продукты являются вредными и даже опасными для здоровья. Однако, врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева 27 апреля в беседе с «Известиями» опровергла данные утверждения.

«В настоящее время мы переживаем гонения на молоко и молочные продукты, их считают вредными и даже опасными, им приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, аутоиммунные заболевания, ожирение. На самом деле это далеко не так», — заявила Михалева.

Более того, по ее словам, полный отказ от молока, напротив, может привести к дефициту определенных веществ в организме.

В частности, как рассказала эндокринолог, в первую очередь молоко и молочные продукты являются основными источниками кальция в питании человека, поэтому отказ от них грозит дефицитом кальция.

«Особенно высокую потребность в кальции испытывают дети, подростки, беременные и кормящие женщины, а также люди старше 50 лет. В детстве кальций необходим для роста и развития ребенка, во время беременности и кормления грудью повышенные количества необходимы для покрытия расходов кальция, а в пожилом возрасте достаточное поступление кальция — один из факторов профилактики остеопороза», — отметила Михалева.

По словам врача, чтобы получить суточную норму кальция, нужно ежедневно съедать две-три порции молочных продуктов.

Кроме того, как подчеркнула эндокринолог, молоко богато легкоусвояемым белком.

«Белок коровьего молока находится в легкодоступной форме, быстро переваривается и усваивается в нашем организме. Особенно нуждаются в таком источнике белка опять же дети, подростки, женщины репродуктивного возраста, пожилые люди, а также люди, занимающиеся спортом», — рассказала Михалева.

20 апреля Михалева назвала самые полезные продукты для работы мозга, согласно диете, разработанной в Чикагском университете. Это, в частности, рыба, орехи и яйца.