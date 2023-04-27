Астролог дала прогноз для знаков зодиака на май

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», что ожидает знаки зодиака в мае 2023 года.

Как подчеркнула эксперт, 5 мая состоится лунное затмение, закрывающее так называемый коридор затмений, а 15 мая планета Меркурий разворачивается в прямое движение. Поэтому всё новое лучше начинать после 17 мая.

Овен

Вся энергия Овнов будет направлена на накопление ресурсов, сохранение и преувеличение. Следует следить за качеством приобретаемых товаров и объектов покупок. Велика вероятность появления новых источников доходов, а также увеличение и расширение уже имеющихся. После 17 мая возможны как крупные приобретения, так и масштабные траты. Хорошо планировать дальние путешествия, приобретать туристические путевки. Новые идеи и проекты можно смело внедрять в жизнь, до конца текущего года есть все возможности монетизировать начинания.

Телец

Тельцам предстоит принимать самостоятельные решения и не зависеть от мнения партнеров и окружающих людей. Для Тельцов май — период очень эмоциональный, поэтому стоит контролировать свои чувства и эмоции, действовать осознанно. В работе и бизнесе есть перспективы роста и новые возможности. Есть предпосылки продвинуть свой авторитет, помочь нуждающимся советом или делом. Архангельская рекомендовала представителям этого знака зодиака не вестись на лесть. Высока вероятность обострения интуиции, Тельцы смогут видеть чуть дальше других, однако, это не повод для заносчивости и раздувания своего эго.

Близнецы

В этом месяце у Близнецов ожидаются возможности для личного и профессионального роста. При этом не стоит забывать про баланс между работой и личной жизнью. Следует быть осторожными в принятии рискованных решений и уделить время улучшению профессиональных навыков. Приветствуется взятие ответственности на себя за новые творческие решения для рабочих задач и проектов. Задумки и планы лучше оставить при себе — таким образом их воплощение в реальность имеет больше шансов.

Рак

У Раков возрастает активность как на работе, так и в решении личных вопросов. Месяц хорош для проявления и развития воли. В начале мая возможны сильные переживания, но важно не впадать в состояние жертвенности. Раков ждет удача в написании работ, статей, диссертаций, книг и заметок. Май — отличный период для практической реализации планов и желаний, продвижения коллективных задач и интересов. Также вероятны разногласия и кризисные ситуации в коллективах, однако в итоге все пойдет на пользу.

Лев

Львы почувствуют прилив сил, энергии и уверенности в себе. Перемены ожидаются как дома, так и на работе. Месяц может принести неожиданный успех в карьере и профессиональном развитии. Некоторых Львов ждет смена места работы и, возможно, с повышением в должности и окладе. Есть предпосылки к вхождению в крупную организацию. Возможны сделки с недвижимостью, продажа старого имущества и покупка нового. Некоторые представители знака почувствуют давление со стороны партнеров. Время подходит для повышения квалификации и профессиональных навыков, учебы.

Дева

На Дев может свалиться много работы и банальных домашних хлопот. Стоит набраться терпения, ведь от качества выполненного зависит будущее. Возможен повышенный эмоциональный фон, перемена настроений, обидчивость. Следует уделить внимание отдыху и здоровью в том числе. Поездки, дальние путешествия, обучение, написание работ пойдут на пользу. Отличное время для планирования и подготовки к будущим проектам. Возможно обретение нового партнерства как в личной, так и в профессиональной сферах. Дев, занимающихся наукой и различного рода исследованиями, ждет прорыв.

Весы

Весы могут прекрасно проявить себя на текущем месте работы. Кто-то начнет свой бизнес, кто-то возьмет подработку, в любом случае активность в карьере заметно возрастает. Творческий подход в любых начинаниях, а также в решении текущих задач приветствуется. Если Весы берут средства в кредит, рекомендуется тщательно проанализировать доходы и расходы. Следует проявлять гибкость, адаптивность и дипломатичность, быть открытым к новым знакомствам и идеям, это может привести к успехам в карьере и личной жизни.

Скорпион

Скорпионы могут быть подвержены излишней импульсивности и опрометчивости, из-за чего возникнут трудности и неожиданные изменения в сфере отношений и партнерства. Не стоит принимать важных решений на эмоциях. Хорошо уделить достаточно времени самоанализу и планированию. Визит к психологу будет полезен для Скорпионов. Важно не зацикливаться на прошлом, сделать соответствующие выводы из прожитого опыта и быть готовым к новому. Многих представителей знака зодиака ждут неожиданные интересные знакомства.

Стрелец

Стрельцам предстоит решать задачи рабочего характера, находить новые пути и решения коммуникативного характера в отношении сотрудников. Представится возможность получения новой должности с повышением, однако не стоит забывать о возрастающей ответственности за коллектив. Желательно выделить время для собственного здоровья, пройти медицинское обследование. Многих Стрельцов ожидает смена места жительства, переезд, ремонт или простая перестановка мебели дома. Отличное время уделить время детям, поддержать их интересы, а, возможно, и раскрыть в них творческий потенциал.

Козерог

Козерогам желательно быть крайне аккуратными в решении финансовых вопросов. Не стоит пренебрегать планированием бюджета, причем как своего, так и коллективного. У кого-то обострится «чуйка» на скрытые финансовые возможности, проявится талант привлечения больших ресурсов и масс людей в собственных интересах. Следует помнить, что крупные суммы денег могут как неожиданно прийти, так и уйти. Возможны большие траты в связи с крупными приобретениями или вложениями. Хорошее время для ремонта техники и средств передвижения.

Водолей

Для Водолеев, слишком ориентированных на статус и карьеру, ответственность и результативность, пришло время немного отпустить ситуацию и расслабиться, создать комфорт и уют дома, уделить внимание семье, родным и близким. Полезно навести душевный порядок и быть во внутренней гармонии. Если есть возможность поработать на земле, заняться посадками и ландшафтом участка, следует воспользоваться ей. Отличное время для радости, искреннего общения и семейных посиделок. Для Водолеев, занимающихся научно-исследовательской работой, возможны важные открытия, инсайты и прорывы. Возможны нестандартные решения в ремонтно-строительной сфере.

Рыбы

Для Рыб остро встанет тема обучения, коммерческих и торговых сделок, подписания важных юридических документов, коммуникаций и общения, поездок. Приветствуется написание работ различного характера, статей, открытие курсов. Возможно увеличение доходов, главное, правильно распределить финансы, разумно вложить их для получения еще большей прибыли в будущем. Хорошо заняться здоровьем, особенно костной системой, зубами. Занятия йогой или внедрение простой утренней зарядки даст больше энергии и сил. Для Рыб, склонных к аллергии, рекомендуется предпринять все меры предосторожности. Не стоит игнорировать творческие порывы, желательно выделять время для них.

Ранее Архангельская рассказала «Известиям» про коридор затмений, который длится с 20 апреля по 5 мая. Как пояснила эксперт, затмения обычно закладывают тенденции на несколько лет, а то и десятилетий вперед. Поэтому абсолютно всем знакам зодиака следует быть внимательными к происходящему, не принимать резких решений. Благоприятным для этого времени является анализ долгосрочных целей и планов на будущее.

Особенно эффективными могут быть медитация, визуализация и практики, направленные на самоанализ и саморазвитие. Также это может быть подходящий момент для творчества, интроспекции и внутреннего роста, разгрузочных дней, работы с подсознательными установками, посещения психолога, избавления от вредных привычек.