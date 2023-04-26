Зеленский заявил, что его беседа с Си Цзиньпином длилась час

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином проходил в течение часа. Как сообщил украинский лидер 26 апреля, в ходе переговоров обсуждался комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

«Провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины», — указал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также в разговоре шла речь и о путях укрепления украинско-китайского партнерства. По словам президента Украины, Китай всегда был торговым партнером номер один для Украины.

«Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях», — подытожил украинский лидер.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся ранее в этот день. В ходе него председатель КНР подчеркнул, что Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.

Си вместе с тем заявил, что Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби тогда же отметил, что США приветствуют телефонный разговор председателя КНР с украинским коллегой Зеленским. Кирби добавил, что Вашингтон не был оповещен о контакте, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство к диалогу с Киевом.

26 марта политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» оценил шансы на очную встречу президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином. Он отметил, что на этой встрече сейчас настаивают США, чтобы продолжать магистральную линию на затягивание конфликта.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.