Опрос показал доверие 84% россиян обществу «Знание»

Обществу «Знание» доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 апреля результаты исследования, проведенного просветительской организацией совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом среди опрошенных школьников и студентов процент доверия обществу составляет 87 и 89% соответственно.

Кроме того, повысилась и узнаваемость просветительского марафона общества «Знание». Так, в конце 2021 года о нем знали около 30% опрошенных, тогда как в 2023 году этот показатель стремится к 45%.

«Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди», — прокомментировал эти результаты генеральный директор просветительской организации Максим Древаль.

Он подчеркнул, что это возлагает на общество большую ответственность и задает стремительный темп его образовательной работе.

Отмечается, что участниками мероприятий российского общества «Знание» стали уже более 50 млн человек, в том числе из новых регионов России. Федеральный просветительский марафон при этом посетили свыше 46 тыс. участников. Обществом было создано 750 часов образовательного контента, набравшего 600 млн просмотров.

Ранее в этот день стало известно, что в масштабном просветительском марафоне общества «Знание» приняли участие 17 тыс. человек.

Выступления лекторов Знание.Первые идут с 24 по 26 апреля одновременно во всех пяти студиях марафона — в Центральном Манеже в Москве, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе российского общества «Знание» «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от «Сбера».