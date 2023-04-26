Участниками марафона общества «Знание» стали 17 тыс. человек

В масштабном просветительском марафоне общества «Знание» приняли участие 17 тыс. человек, итоги работы проекта в среду, 26 апреля, подвел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, подобные мероприятия особенно важны в условиях ведущейся против России информационной войны.

«Только знания и достоверная информация являются единственным надежным лекарством. И у общества «Знание» это получается», — отметил он.

Кириенко поблагодарил 10 тыс. лекторов, которые работают в «Знании» во всех российских регионах.

Как отметил в ходе выступления вице-премьер РФ Александр Новак, в сфере энергетики происходят глобальные изменения. Из-за санкций Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, которую раньше поставляла в Европу. Поставки трубопроводного газа в Китай выросли на 50%.

По его мнению, к дисбалансу на мировых энергетических рынках привели целенаправленные действия США и Евросоюза (ЕС).

«Мы видели введение второго и третьего энергопакета в ЕС, разделение транспортной составляющей и производителей, что тоже приводило к дисбалансам. Постепенный настойчивый отказ от поставок из РФ», — добавил он.

Помимо пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спикерами марафона в Москве стали министр финансов РФ Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов, врио главы ДНР Денис Пушилин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, многие другие политики и общественные деятели.

Выступления лекторов Знание.Первые идут с 24 по 26 апреля одновременно во всех пяти студиях марафона — в Центральном Манеже в Москве, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от «Сбера».