Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста

МВД поддержало продажу пива на стадионах при идентификации болельщиков

МВД не против продажи пива на стадионах, но только с системой идентификации болельщиков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но только при наличии работающей системы идентификации болельщиков. Об этом 26 апреля заявил представитель ведомства Валерий Ботвин.

Он подчеркнул, что последние полтора года позиция ведомства по законопроекту не изменилась. Полиция настаивает на исполнении требований безопасности при продаже пива на стадионах.

«То есть аспекты: обязательное наличие СИБ — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено», — цитирует его «РИА Новости».

Частью СИБ является карта болельщика, без которой посетить матч футбольной премьер-лиги невозможно.

В среду в Москве прошло заседание комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возвращения продажи пива на стадионы. Новый законопроект предусматривает снятие запрета на продажу пива во время официальных соревнований по футболу. Это не относится к детско-юношеским спортивным мероприятиям.

Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение продаж пива на стадионах.

Пена дней: депутаты предлагают вернуть пиво на стадионы
Инициатива пока остается спорной

Как отметил президент ЦСКА Евгений Гинер, болельщики могут выпить алкоголь в баре и прийти на стадион, чтобы посмотреть матч любимой команды.

«В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Российский футбольный союз (РФС) также поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023