МВД поддержало продажу пива на стадионах при идентификации болельщиков

МВД России не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но только при наличии работающей системы идентификации болельщиков. Об этом 26 апреля заявил представитель ведомства Валерий Ботвин.

Он подчеркнул, что последние полтора года позиция ведомства по законопроекту не изменилась. Полиция настаивает на исполнении требований безопасности при продаже пива на стадионах.

«То есть аспекты: обязательное наличие СИБ — системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено», — цитирует его «РИА Новости».

Частью СИБ является карта болельщика, без которой посетить матч футбольной премьер-лиги невозможно.

В среду в Москве прошло заседание комитета Госдумы по спорту, где обсуждался вопрос возвращения продажи пива на стадионы. Новый законопроект предусматривает снятие запрета на продажу пива во время официальных соревнований по футболу. Это не относится к детско-юношеским спортивным мероприятиям.

Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение продаж пива на стадионах.

Как отметил президент ЦСКА Евгений Гинер, болельщики могут выпить алкоголь в баре и прийти на стадион, чтобы посмотреть матч любимой команды.

«В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Российский футбольный союз (РФС) также поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.