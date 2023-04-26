Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета

В городе Пушкино Московской области двухлетний ребенок случайно выстрелил сам себе в лоб из травматического пистолета «Оса», передает 26 апреля источник «Известий».

Сообщение в экстренные службы поступило в 13:00 от очевидца. Инцидент произошел в микрорайоне Клязьма на Лермонтовской улице.

Для оказания медицинской помощи была направлена бригада реанимации скорой помощи. Медики диагностировали у мальчика перелом кости свода черепа. Ребенок в больнице.

В 2021 году трехлетний ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета в Балаково Саратовской области. Его госпитализировали в Балаковскую городскую клиническую больницу. Отец ребенка попросил жену занести в дом пистолет, заряженный сигнальными патронами. Мать положила оружие на стол в коридоре. В итоге мальчик нанес себе тяжелое ранение лица и головы. Малыш выжил. Изначально медики оценивали его состояние как тяжелое, позже саратовским врачам удалось стабилизировать состояние мальчика.