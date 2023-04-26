V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo объединила более 10 стран на сцене Большого театра

25 апреля 2023 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось самое яркое культурное событие этой весны — V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Азия, Ближний Восток, Южная Америка, страны СНГ — география церемонии в этом году только увеличивалась по сравнению с предыдущими. Поддержали церемонию и Турция с Китаем, чьи исполнители подарили зрителям свои невероятные номера.

К гостям V церемонии вручения премии BraVo обратился с приветственным письмом президент Российской Федерации Владимир Путин: «Сегодня на знаменитой Исторической сцене Большого театра чествуют ярких, самобытных, одаренных исполнителей. <…> Отрадно, что свое пятилетие премия встречает значимыми достижениями, расширяет свою географию — в этот раз впервые в числе лауреатов представители Южной Америки. <…> Уверен, что ваш проект будет и впредь вносить весомый вклад в продвижение музыкального и танцевального искусства, укрепление гуманитарных связей между народами, объединять людей на основе творчества, открытости и взаимного уважения».

Ведущими церемонии в этом году выступили Елена Север и Вячеслав Макаров. Они приветствовали гостей и лауреатов Премии, знакомя зрителей со всеми важными событиями, которые произошли на классической сцене со времен последней IV церемонии вручения.

«Вести церемонию вручения премии BraVo — это огромное удовольствие, ведь музыка, звучащая в стенах Большого театра, исполнители, которые выходят на эту сцену, — действительно выдающиеся! — подчеркнула Елена Север. — В этом году церемония имеет особое значение. Участие в ней представителей стольких стран демонстрирует силу России и является важным знаком того, что наша страна, как и прежде, — один из центров мировой культурной жизни».

В числе почетных гостей церемонии по красной дорожке прошли: Сергей Филин, Оксана Фёдорова, ЮрКисс, Яна Рудковская, ВладиМир, Мот, Владимир Кристовский, Константин Майор, Лаура Джугелия, Елена Крыгина, Даниил Берг, Александр Рогов, Константин Андрикопулос, Настасья Самбурская и другие известные персоны.

В этом году драгоценные скрипичные ключи получили:

«Концертная/театральная площадка года» — «Дубай Опера»

«Открытие года» — Дарья Горожанко (Большой театр Беларуси)

«Лучший классический мужской вокал» — Сергей Скороходов, солист Мариинского театра

«Лучший классический женский вокал» — Хибла Герзмава

«Оркестр года» — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского.

«Балет года» — «Танцемания» (Большой театр)

«Опера года» — «Борис Годунов»

«Мировая звезда» — Светлана Захарова

«Дирижер года» — маэстро Владимир Федосеев

«Композитор года» — София Губайдуллина

Специальная номинация «За поддержку классического искусства» — ПАО «Газпром»

Номинация «Исполнитель года из страны-партнера»:

Венгрия — Антал Залай (скрипка)

Казахстан — Азамат Желтыргузов (баритон)

Сербия — Катарина Мрвич (скрипка)

Венесуэла — Мигель Санчез, тромбон

Сирия — Миссак Багбудариан (дирижер)

Аргентина — Вероника Канхеми (сопрано)

Также особой награды от оргкомитета Премии удостоился заслуженный артист ДНР, солист «Донбасс Оперы» Владислав Лысак.

В стенах Большого театра звучали самые знаменитые оперные партии и произведения классической инструментальной музыки. Традиционно в церемонии вручения премии BraVo приняли участие признанные звезды классической сцены. В этом году с впечатляющими номерами в Большом театре выступили солисты балета Сергей Полунин, Арсений Беляков и Светлана Захарова, Екатерина Крысанова и Семен Чудин, лауреат премии BraVo 2022, солистка Измирского государственного симфонического оркестра скрипачка Шефика Кутлуер (Турция), лауреат премии BraVo 2022 сопрано Чжан Лей (КНР), Кенан Андауи (уд, Сирия), лауреат премии BraVo 2019 Иван Бессонов (фортепиано), а также Квартет БСО им П.И. Чайковского.