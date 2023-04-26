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Глава Коми проигнорировал жалобы граждан на его неправильную парковку

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Фото: Соцсети
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Глава Коми Владимир Уйба счел неважными жалобы граждан на его неправильную парковку. Об этом губернатору сообщил сотрудник ДПС.

Уйба проигнорировал замечания полицейского, после чего отчитал его. Видеозапись с инцидентом распространили в соцсетях.

Сотрудник полиции обратил внимание на то, что парковаться на данной территории запрещено.

«Я провожу совещание», — ответил на это Уйба.

Также глава региона сказал, что «граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо».

«Еще раз говорю, глава проводит совещание, временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны стать вот сюда с проблесковыми [маячками] и сказать: «Территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции». Вот встаньте и стойте!», — возмутился губернатор республики.

Инспектор сказал, что «задачи стоять нам не поступало».

«Кто не поступал? Вы не поняли меня? Вот стать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам?», — заявил Уйба.

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