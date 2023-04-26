Глава Коми проигнорировал жалобы граждан на его неправильную парковку

Глава Коми Владимир Уйба счел неважными жалобы граждан на его неправильную парковку. Об этом губернатору сообщил сотрудник ДПС.

Уйба проигнорировал замечания полицейского, после чего отчитал его. Видеозапись с инцидентом распространили в соцсетях.

Сотрудник полиции обратил внимание на то, что парковаться на данной территории запрещено.

«Я провожу совещание», — ответил на это Уйба.

Также глава региона сказал, что «граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо».

«Еще раз говорю, глава проводит совещание, временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны стать вот сюда с проблесковыми [маячками] и сказать: «Территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции». Вот встаньте и стойте!», — возмутился губернатор республики.

Инспектор сказал, что «задачи стоять нам не поступало».

«Кто не поступал? Вы не поняли меня? Вот стать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам?», — заявил Уйба.

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