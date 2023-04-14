Депутат избил двух человек в Подмосковье
В подмосковном Ступине депутат городского округа Евгений Черницов избил двух человек.
По данным «Известий», инцидент произошел 8 апреля на перекрестке улиц Пристанционной и Горького.
«Пострадавшие обратились в больницу. Врачи зафиксировали у одного мужчины ушибы лица, а у второго — перелом носа», — рассказал источник.
По предварительным данным, одним из пострадавших стал топ-менеджер российского банка.
Ранее, 18 марта, бывшего депутата Сары-Тюзского сельского поселения Карачаево-Черкесии Джашара Биджиева арестовали за убийство брата. По данным следователей, он выстрелил в родственника из охотничьего ружья, после чего тот скончался на месте.