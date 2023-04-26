Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Общество
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО
Общество
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Мир
В США узнали о планах Белого дома применить афганский сценарий на Украине
Общество
В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК

В Москве умер оператор фильмов Евгения Гришковца

ИА REGNUM: в Москве накануне дня рождения скончался оператор фильмов Евгения Гришковца
0
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице скончался Валерий Зибирев — оператор, снимавший Олимпийские игры в Москве в 1980 году и фильмы Евгения Гришковца. Об этом 26 апреля сообщило агентство REGNUM.

Мужчина не дожил всего день до своего 78-летия. Оператор умер в своей квартире, его тело обнаружили родственники. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Царский показ: Гришковец в роли Грозного собрал 42 млн рублей
Возглавляет российский прокат — уже в четвертый раз — «Сердце Пармы»

Валерий Зибирев начал работать на телевидении в 1963 году. Он участвовал в съемках фильмов российского режиссера Евгения Гришковца, в частности «Прощание с бумагой», «Как я съел собаку» и «+1». Он также был оператором на концертах Софии Ротару, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Юрия Антонова и других артистов. Кроме того, Зибирев был главным оператором продюсерского центра телекомпании ТВЦ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023