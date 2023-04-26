В Москве умер оператор фильмов Евгения Гришковца

В столице скончался Валерий Зибирев — оператор, снимавший Олимпийские игры в Москве в 1980 году и фильмы Евгения Гришковца. Об этом 26 апреля сообщило агентство REGNUM.

Мужчина не дожил всего день до своего 78-летия. Оператор умер в своей квартире, его тело обнаружили родственники. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Валерий Зибирев начал работать на телевидении в 1963 году. Он участвовал в съемках фильмов российского режиссера Евгения Гришковца, в частности «Прощание с бумагой», «Как я съел собаку» и «+1». Он также был оператором на концертах Софии Ротару, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Юрия Антонова и других артистов. Кроме того, Зибирев был главным оператором продюсерского центра телекомпании ТВЦ.