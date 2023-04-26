Россияне поделились представлениями об идеальном путешествии

Большинство россиян считает, что идеальный отдых обойдется более чем в 200 тыс. рублей и будет включать проживание в хорошем отеле всей семьей. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного маркетинговой платформой Calltouch. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Так, четверть респондентов считает, что идеальный отдых в 2023 году будет стоить более 200 тыс. рублей, 20% оценивают путешествие в 150–200 тыс. рублей, 18% — 80–150 тыс. рублей. Однако немало людей предпочитают бюджетный отдых. Так, 21% опрошенных ответили, что их идеальное путешествие обходится в сумму до 40 тыс. рублей, еще 11% готовы потратить не более 60 тыс. рублей, 7% — до 80 тыс. рублей.

Идеальный отдых ассоциируется у россиян с категорией отеля «всё включено»: так ответили 33% респондентов. Каждый пятый предпочел бы снять квартиру или дом. Для 12% важно наличие спа, 10% выбирают простые и недорогие отели, 9% — хостелы, 8% — кемпинги (8%). Еще 17% не имеют особых предпочтений и любят разные варианты.

Для большинства россиян путешествие мечты ассоциируется с близостью к природе: морем, пляжем (40%), горами (15%). Каждый десятый предпочитает короткие поездки выходного дня, 9% — культурный отдых с посещением музеев, театров, осмотром достопримечательностей. В меньшинстве остались любители экстрима: о приключениях на отдыхе мечтают только 6% россиян.

Только 11% россиян хотели бы путешествовать в одиночестве. Большинство предпочитает семейный отдых в полном составе (35%), поездки с любимым человеком или друзьями (по 24%), с детьми (14%) и родителями (12%). Еще 6% не против интересных знакомств и с удовольствием проведут отпуск в компании случайного попутчика.

Почти поровну разделились те, кто предпочитает отдать в городе, имея возможность для развлечений (22%) и те, кто предпочитает отдыхать в более уединенных местах (18%). Остальным этот параметр оказался не так важен.

Около 22% россиян для планирования своего идеального путешествия предпочитают обращаться в турагентства. По данным Calltouch, наибольшее количество обращений приходится традиционно на январь, когда россияне уезжают на отдых на длинные новогодние выходные, и на летние месяцы.

20 апреля «Известия» писали, что расходы россиян на отдых в майские праздники в Турции, Египте, ОАЭ и России снизились на 4–20% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек на путевку в Турцию упал на 4%, в ОАЭ — на 17%, а в России — на 20%.

Ранее, 7 апреля, директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.