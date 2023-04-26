Житель Омска толкнул женщину под «Газель» на остановке

В Омске 35-летний местный житель толкнул женщину под «Газель» на остановке. Об этом 26 апреля сообщает сайт СУ СКР РФ по Омской области.

Инцидент произошел около 18:00 (21:00 мск) 23 апреля на остановке общественного транспорта «Улица Магистральная». Мужчина в наркотическом опьянении толкнул незнакомую горожанку, которая ждала транспорт, на проезжую часть прямо перед подъезжающим автомобилем. Женщина упала под колеса автомобиля, но водитель маршрутного такси успел затормозить, поэтому у пострадавшей не было тяжких телесных повреждений.

У нее диагностировали сотрясение головного мозга. После осмотра врачи назначили женщине амбулаторное лечение.

Следователи выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 35-летний мужчина и задержали его. По факту покушения на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок заключения.

Ранее похожий случай произошел в Брюсселе: 14 января молодой человек умышленно толкнул женщину на пути на станции метро «Рожье» прямо под идущий поезд, однако машинист сумел вовремя затормозить. Женщине быстро помогли прохожие, они вытащили ее с путей назад на платформу. На место тут же вызвали полицейских и врачей. Женщину и машиниста поезда отвезли в больницу и отпустили после получения необходимой помощи.