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Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины

Пентагон: конфликт на Украине дал США «много преимуществ» для возможного противостояния с КНР
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что конфликт на Украине дал американцам преимущества для возможного противостояния с КНР. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова заместителя министра обороны Кэтлин Хикс.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского. <...> Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая в последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода», — заявила Хикс.

Она также назвала уроком, который США преподала спецоперация России на Украине, важность космической сферы для военных действий.

Хикс подчеркнула, что многие оборонные подрядчики опасаются наращивать производство боеприпасов, если США решат прекратить их закупки. Однако Пентагон, опираясь на 14-месячный опыт противостояния на Украине, настаивает на том, чтобы предоставить производителям оружия более долгосрочные контракты.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий» 26 апреля написала, что Западу нужна война любой ценой, и это подтверждают сами же официальные представители этих стран.

В этот день американский правозащитник Аджаму Барака в своем Twitter-аккаунте заявил, что администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине, назвав это безнравственностью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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