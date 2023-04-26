Офис украинского президента Владимира Зеленского отдал распоряжение главам военно-гражданских администраций (ВГА) на подконтрольных Киеву территориях провести мероприятия по дискредитации Российской Федерации. Об этом 26 апреля сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он полагает, что подобным распоряжением Киев может отвлечь общество, так как в настоящее время нарастают негативные настроения.

Кроме того, по мнению Марочко, офис Зеленского также призвал свои ВГА усилить патриотическую работу в подконтрольных районах.

В начале апреля Минобороны Российской Федерации предупредило о провокации Киева для дискредитации России на международной арене.

Отмечалось, что в рамках провокации на оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских боевиков, далее территорию и останки обработать отравляющим веществом. И это, как указывают в военном ведомстве, позволит приглашенным экспертам из западных стран, находящимся на Украине, задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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