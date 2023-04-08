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Сюжет:

МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене

Минобороны: Киев готовит информационную провокацию Киева для дискредитации РФ на международной арене
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Фото: Соцсети
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Киевский режим готовит масштабную информационную провокацию для дискредитации России на международной арене. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило Минобороны РФ.

«По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», — заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Киевский режим спланирован проведение специальной информационной акции для отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений ВСУ, говорится в Telegram-канале. Так, в рамках провокации на оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских боевиков, далее территорию и останки обработать отравляющим веществом. И это, как указывают в военном ведомстве, позволит приглашенным экспертам из западных стран, находящихся на Украине, задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

Как указывает Минобороны, Киев таким образом пытается развернуть медиакампанию по дискредитации РФ и попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны.

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Ранее, 15 марта, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские офицеры под Артемовском (украинское название — Бахмут) готовят материалы по дискредитации российских сил. Он отметил, что эти офицеры состоят на службе в одном из украинских центров информационно-психологических операций.

19 февраля Минобороны сообщало, что Киев планирует использовать контейнеры с радиоактивными веществами для инсценировки заражения местности в районе одного из опасных объектов. В Минобороны РФ пояснили, что его целью является обвинение России якобы в нанесении ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведших к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

14 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовят провокацию для дискредитации работы Запорожской АЭС. По его словам, акцент в провокации планируется сделать на якобы неспособности России гарантировать безопасность в работе электростанции, сославшись на низкий уровень воды в Каховском водохранилище и якобы угрозу системе охлаждения реакторов.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВС Украины.

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