Минобороны вновь сформирует 245-й гвардейский мотострелковый полк

В Западном военном округе вновь формируется 245-й гвардейский мотострелковый полк, расформированный в ходе военной реформы в 2009 году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Создание воинской части уже идет, личный состав получает технику. Началась боевая подготовка. Полк входит в состав 47-й гвардейской танковой дивизии.

Формированием полка усиливается западное и северо-западное направление, отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

«Ранее Минобороны объявляло, что у нас создаются несколько соединений на северо-западном направлении с учетом того, что Финляндия входит в НАТО», — напомнил эксперт.

Идет спокойное формирование той самой большой армии, от которой мы избавились в ходе военных реформ, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Мы восстанавливаем большую европейскую армию, которая будет способна решать любые задачи. А такая прославленная воинская часть, как 245-й полк, будет актуальна с учетом проведения специальной военной операции», — пояснил он.

245-й гвардейский мотострелковый полк получил широкую известность в ходе чеченских войн. Дважды участвовал в штурме Грозного, ряда других населенных пунктов. В апреле 1996 года тыловая колонна полка попала в засаду и была разбита, погибли, по разным данным, от 73 до 95 военнослужащих.

В ходе военной реформы в 2009 году 245-й гвардейский мотострелковый полк был расформирован.

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