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Эксперт объяснил причины ожесточенного сопротивления ВФУ в Артемовске

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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В Артемовске Вооруженные формирования Украины (ВФУ) будут сопротивляться до последнего несмотря ни на что, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску
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«Их командование считает, что в этом городе мы держим очень большие силы, которые после взятия освободятся и могут быть использованы для отражения их контрнаступления. По этой причине позиции в городе они будут держать по максимуму несмотря на потери и то, что иностранные военные специалисты считают это решение нерациональным», — объяснил он.

Эксперт считает, что вне зависимости от желаний украинской стороны, их войска методично, метр за метром выдавливают из этого населенного пункта.

«Остался район с многоэтажками, еще немного и их выбьют в поля. Дальше им придется бежать по бездорожью и буеракам в сторону Краматорска или Часов Яра. И не все из них туда доберутся», — резюмировал он.

В Минобороны РФ 25 апреля сообщили, что в западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника. Десантники и авиация поддерживают их действиям и пресекают все попытки противника перебросить туда резервы. Ударами артиллерии российских войск поражены подразделения ВФУ в районах Богдановки, Красного и Ступочек в ДНР.

За сутки в районе Артемовская авиацией совершено девять самолетовылетов, а артиллерией выполнены 62 боевые задачи. На донецком направлении потери ВФУ составили до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь бронированных машин, семь автомашин, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проход закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск

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