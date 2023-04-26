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В Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства РФ при ЕС

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Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
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Брюссель вряд ли пойдет на такие резкие шаги, как понижение дипотношений с Москвой или закрытие российского постпредства при ЕС. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента.

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«Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. Но ЕС может действовать так, как и многие западные правительства в течение долгого времени: мешать работе зарубежных миссий России», — заявил евродепутат от Германии Гуннар Бек.

По словам участника делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представителя от Хорватии Иваан Вилибора Синчича, какими бы напряженными и сложными ни были отношения между Брюсселем и Москвой, всегда должен оставаться канал для связи.

Такого же мнения придерживается и депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что и институты ЕС, и сама Россия заинтересованы в том, чтобы сохранялся потенциал для двустороннего диалога.

«Мы заинтересованы в мире, а в будущем — в том, чтобы найти способ возобновить отношения. Это наша географическая и историческая судьба», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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