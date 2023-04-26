Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80
Мир
В постпредстве РФ при ЕС раскритиковали массовые высылки дипломатов
Мир
Посольство РФ заявило об отведении Украине роли радиоактивного могильника
Мир
Генсек ООН призвал стороны в Судане прекратить боевые действия
Общество
В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта
Мир
На Украине заявили о нехватке средств на зарплаты учителям
Мир
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Мир
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Мир
В ЕС решили свернуть продажу сертификатов на неэкологичную деятельность
Мир
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Мир
Захарова напомнила о желании войны Западом
Мир
Звезда сериала «Чисто английское убийство» умер в возрасте 48 лет
Экономика
В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена

Спасший пенсионерку от мошенников таксист рассказал о произошедшем

Спасший 84-летнюю женщину от мошенников московский таксист рассказал, как обманул аферистов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

26-летний таксист из Москвы обманул мошенников и уберег, тем самым, 84-летнюю женщину от потери полумиллиона рублей. Мужчина рассказал «Известиям» о необычном заказе на доставку посылки, который получил 25 апреля.

Таксист поделился, что поступил заказ от пенсионерки на доставку синей сумки в Лобню. Предварительно женщина заверила его, что ценных вещей, в том числе денег в посылке нет.

По дороге в точку прибытия таксист разговаривал с заказчиком, который интересовался, как скоро посылка прибудет. Звонки от получателя сумки поступали не один раз, и с каждым разом просьбы приехать быстрее были настойчивее. Тогда водитель решил посоветоваться со своим знакомым правоохранителем, стоит ли проверить содержимое заказа.

«Потом я ехал и задумался, что они мне много раз звонили, переживают за посылку свою. Я позвонил знакомому оперу и сказал ему, что подозреваю — что-то есть в сумке. Я открыл, посмотрел, а там были деньги. Посчитал, там 500 тыс. Знакомый сказал, что это мошенники», — рассказал мужчина.

Тогда таксист хотел завершить заказ и поехать обратно к женщине. Он решил обмануть аферистов и получить положенные ему деньги за выполнение заказа.

«Идея с передачей пустой сумки, пришла на ходу. Я подъехал, минуты 2–3 ждал его. Он подошел, сказал, что получатель посылки. Денег дал, я отдал ему сумку. Он пошел так, оглядываясь. Я тоже оглядывался и поехал», — сказал таксист.

После этого, продолжил мужчина, он решил вернуться к отправительнице посылки. Через какое-то время туда же приехали полицейские, с которыми таксист поехал в отделение для того, чтобы разобраться в ситуации. Выяснилось, что пенсионерке позвонили неизвестные и убедили, что ее родственница попала в ДТП. Мошенники попросили пожилую женщину передать им через таксиста полмиллиона рублей, пообещав взамен не наказывать женщину за аварию.

При этом мошенники после инцидента несколько раз звонили таксисту с угрозами, а агрегатор такси в благодарность водителю дал ему бонус на семь дней со сниженной комиссией сервиса.

Форум недоверия: мошенники пытаются красть деньги с помощью фейковых отзывов в Сети
Зачем злоумышленники их оставляют и как банки борются с такими схемами

Ранее, 18 апреля, жительнице Санкт-Петербурга позвонил незнакомец, который заявил, что квартира женщины выставлена на продажу. Собеседник убедил пенсионерку самостоятельно продать жилье, чтобы защититься от незаконной сделки. Женщина приехала к станции «Елизаровская» и продала квартиру с помощью риелтора.

Потом потерпевшей стали поступать новые звонки. Собеседники убеждали женщину перечислить средства на «безопасные счета» Пенсионерка согласилась и лишилась всех денег.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023