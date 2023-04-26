Спасший пенсионерку от мошенников таксист рассказал о произошедшем

26-летний таксист из Москвы обманул мошенников и уберег, тем самым, 84-летнюю женщину от потери полумиллиона рублей. Мужчина рассказал «Известиям» о необычном заказе на доставку посылки, который получил 25 апреля.

Таксист поделился, что поступил заказ от пенсионерки на доставку синей сумки в Лобню. Предварительно женщина заверила его, что ценных вещей, в том числе денег в посылке нет.

По дороге в точку прибытия таксист разговаривал с заказчиком, который интересовался, как скоро посылка прибудет. Звонки от получателя сумки поступали не один раз, и с каждым разом просьбы приехать быстрее были настойчивее. Тогда водитель решил посоветоваться со своим знакомым правоохранителем, стоит ли проверить содержимое заказа.

«Потом я ехал и задумался, что они мне много раз звонили, переживают за посылку свою. Я позвонил знакомому оперу и сказал ему, что подозреваю — что-то есть в сумке. Я открыл, посмотрел, а там были деньги. Посчитал, там 500 тыс. Знакомый сказал, что это мошенники», — рассказал мужчина.

Тогда таксист хотел завершить заказ и поехать обратно к женщине. Он решил обмануть аферистов и получить положенные ему деньги за выполнение заказа.

«Идея с передачей пустой сумки, пришла на ходу. Я подъехал, минуты 2–3 ждал его. Он подошел, сказал, что получатель посылки. Денег дал, я отдал ему сумку. Он пошел так, оглядываясь. Я тоже оглядывался и поехал», — сказал таксист.

После этого, продолжил мужчина, он решил вернуться к отправительнице посылки. Через какое-то время туда же приехали полицейские, с которыми таксист поехал в отделение для того, чтобы разобраться в ситуации. Выяснилось, что пенсионерке позвонили неизвестные и убедили, что ее родственница попала в ДТП. Мошенники попросили пожилую женщину передать им через таксиста полмиллиона рублей, пообещав взамен не наказывать женщину за аварию.

При этом мошенники после инцидента несколько раз звонили таксисту с угрозами, а агрегатор такси в благодарность водителю дал ему бонус на семь дней со сниженной комиссией сервиса.

Ранее, 18 апреля, жительнице Санкт-Петербурга позвонил незнакомец, который заявил, что квартира женщины выставлена на продажу. Собеседник убедил пенсионерку самостоятельно продать жилье, чтобы защититься от незаконной сделки. Женщина приехала к станции «Елизаровская» и продала квартиру с помощью риелтора.

Потом потерпевшей стали поступать новые звонки. Собеседники убеждали женщину перечислить средства на «безопасные счета» Пенсионерка согласилась и лишилась всех денег.