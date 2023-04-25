Пенсионерка продала жилье и отдала мошенникам 3 млн рублей в Петербурге

Пенсионерка в Санкт-Петербурге лишилась 3 млн рублей, доверившись мошенникам. Женщина продала квартиру и перечислила средства на посторонний счет.

По словам потерпевшей, 18 апреля ей поступил звонок от незнакомца, который заявил, что квартира женщины выставлена на продажу. Об этом сообщает телеканал «78». Чтобы защититься от незаконной сделки, собеседник убедил пенсионерку самостоятельно продать жилье на Старо-Петергофском проспекте. Женщина приехала к станции «Елизаровская» и продала квартиру с помощью риелтора.

Вскоре потерпевшей стали поступать новые звонки. Собеседники убеждали женщину перечислить средства на «безопасные счета» Пенсионерка согласилась и лишилась всех денег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тамбовской области 69-летний мужчина поверил телефонным мошенникам и согласился продать машину. Средства он перечислил на «безопасный» счет, ущерб составил 1,5 млн рублей.