Додон оценил шансы Молдавия стать членом ЕС в ближайшие 10 лет

Статус кандидата в члены Европейского Союза не дает Кишиневу четкой и ясной перспективы членства в Евросоюзе, а ожидать вступления Молдавии в ЕС в ближайшие годы не стоит, заявил в интервью «Известиям» экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Мое мнение: членами ЕС мы не станем. Во всяком случае в ближайшее десятилетие — точно нет. Что будет с Европейским союзом к тому моменту — никто не знает. И мы видим, что там ситуация очень непростая», — сказал Додон.

Молдавский политик подчеркнул, что Кишиневу следует и дальше развивать партнерство с Евросоюзом, однако он выступил против навязывания ценностей, которые продвигают сейчас на Западе.

«Да, ЕС — наши соседи, мы хотим дружить, и мы будем дружить, никуда мы от этого не денемся. Партнерство нужно развивать, но мы категорически против тех ценностей, которые пытаются нам навязать. У нас есть традиционные, семейные ценности, у нас своя православная вера. По этим позициям большинство жителей Молдовы категорически против тех ценностей, которые нам навязывают», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Додона «Известиям»:



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