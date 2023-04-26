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Граждане ряда стран заинтересовались «золотыми визами» РФ

Граждан СНГ, КНР и США заинтересовали «золотые визы» РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции есть со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США, рассказали «Известиям» в Минэке.

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Обращения от инвесторов с просьбой разъяснения им процедуры оформления ВНЖ и необходимых документов поступают регулярно, отметили в пресс-службе ведомства, не называя конкретных цифр.

В этом году Минэк планирует привлечь более 12 млрд через эту программу, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно. Эксперты называют прогноз оптимистичным. Для человека, у которого есть 15–30 млн рублей, выгоднее и проще купить паспорт одной из Карибских стран, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

При этом он отметил, что программой могут воспользоваться бывшие соотечественники, которым пришлось отказаться от своего изначального гражданства, а получение визы занимает слишком много времени.

Программа «золотых виз» стартовала 11 января 2023 года. Согласно постановлению правительства, получить ВНЖ в упрощенном порядке можно при выполнении одного из условий, например, вложив минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали «золотые визы» РФ

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