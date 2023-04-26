Серб и молод

В понедельник, 26 апреля, «Спорт-Экспресс» сообщил, что бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза. В руководстве РФС считают, что сейчас у наших судей нет авторитетного человека, который мог бы заняться подготовкой новых кадров, методологией и мотивацией действующих арбитров. Многочисленные резонансные ошибки в матчах РПЛ не идут на пользу никому и больно бьют по репутации национального футбола

Мажич — фаворит, но не единственный кандидат на должность руководителя департамента судейства. Но есть общее понимание, что этот пост должен занять иностранный специалист. При этом Павел Каманцев останется на посту председателя судейского комитета.

Серб в недавнем прошлом — один из ведущих рефери Европы. Он десять раз подряд становился лучшим в своей стране, работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции.

К нему хорошо относились в УЕФА и ФИФА, доверяя важнейшие матчи разных турниров. Говорят, он должен был судить и решающую игру ЧМ-2018 в России. Но тогда в финал вышли хорваты, и от назначения серба воздержались. Однако на счету Милорада есть целая категория топовых матчей: за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

В своей стране он едва ли не чаще других назначался на Вечное дерби — матчи между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». «Футбол — это шоу, — считает Мажич. — С актерами и зрителями. У каждого из нас своя роль на этой сцене. Кто-то видит это так, кто-то иначе. Я понимаю игру так, что всегда должен уважать интересы или роли других актеров. Но во всем должна быть мера. Поэтому у меня никогда не было негативного опыта в отношениях с тренерами — в Сербии и других странах».

По профессии Мажич — экономист. Доктор экономических наук. Еще он занимался мясопереработкой, входил (возможно, продолжает входить) в руководство одного из предприятий у себя на родине. Вроде как даже привозил в Россию образцы своей продукции и пытался пробиться на наш рынок, но безуспешно. Теперь есть шанс приехать уже в другой роли.

Вообще-то, сотрудничество Милорада с РФС началось еще в сентябре 2022 года, когда он вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭКС) при президенте РФС (Мажич стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо него, в состав комиссии также входят руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый). У него уже есть опыт управления судейским департаментом — с лета 2020 года он налаживает работу арбитров на Кипре.

Серб говорит по-русски. И даже начал подтягивать язык, когда о его назначении всерьез заговорили в июне 2022 года. Но тогда не срослось, и Мажич продолжил работать на Кипре.

Знание языка однозначно поможет Милораду в России. У других иностранцев, работавших на аналогичной должности в РФС, — итальянца Роберто Розетти и венгра Виктора Кашшаи — были проблемы с коммуникацией. Но хватит ли у Мажича управленческого опыта, чтобы наладить процесс в столь тяжелое время в российском судействе? Это открытый вопрос. О причинах кризиса и возможных путях решения я писал в прошлой колонке.

Не лучше ли справится с этой ролью Валентин Иванов? О возвращении нашего прославленного рефери в Россию говорят каждый год, но он продолжает работать инструктором в ФИФА, в том числе готовил судей к чемпионату мира-2022 в Катаре. При этом уверен — Иванов потребует еще большую самостоятельность, чем Мажич. В противном случае нет смысла подставляться.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса», ведущий эксперт по судейству

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