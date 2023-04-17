В поисках футбольного времени

Сейчас в РПЛ настоящая судейская катастрофа. Вот моя статистика, которую не первый год я веду вместе с добровольными помощниками, экспертами, консультантами из мира судейства. В чемпионате России-2020/21 арбитры ошиблись 54 раза в 238 сыгранных матчах. Год спустя накопилось 87 неверных решений в 244 матчах. К сожалению, в чемпионате-2022/23 ошибок стало еще больше. В первой части турнира их было 67 в 136 играх. Почти в каждой второй встрече арбитры выносили неправильные вердикты в ключевых эпизодах. После 21-го тура число таких ошибок увеличилось до 87 (в 168 матчах). То есть их совершено столько же, сколько во всем прошлом чемпионате.

К сожалению, стоит признать: в нашем судействе кризис, вызванный как объективными, так и субъективными причинами. И, возможно, он будет длиться еще от трех до пяти лет, пока не принесет плоды программа подготовки резервов. Если, конечно, она сработает.

Кратко обращу внимание на ряд актуальных судейских проблем, которые влияют на наш чемпионат, на уровень футбола, на ход и исход игр. О них уже заговорили в ведущих клубах.

И это не простое сравнение с АПЛ или другими топ-лигами — мол, там и свистят реже, и дают играть больше. Нет. «Спорт-Экспресс» уже сообщал, что тренерский штаб «Спартака» не на пальцах и не на словах, а с помощью видеозаписей указал на пробелы в подготовке и работе наших арбитров.

Сделан своеобразный фильм или нарезка, называйте как угодно. Наглядно показано, что команда зачастую не может играть в свой футбол, поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников. Из-за рефери. Судьи не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму. Не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций. Неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.

Возникает вопрос: а как готовятся наши судьи к каждой игре? И готовятся ли? Примерно год назад РФС объявил, что арбитрам начнут предоставлять аналитические отчеты по командам и игрокам, которые помогут при подготовке к матчам. Цитирую официальную информацию: «Благодаря подобным отчетам с нового сезона арбитры получат дополнительные возможности при подготовке к матчам, изучении действий игроков на поле, а также смогут улучшить свои навыки предугадывать игровые ситуации и занимать выгодную для принятия решений позицию на поле».

По сути, именно об этом и говорят спартаковские тренеры — судьям не хватает именно такой подготовки. Существуют ли подобные аналитические отчеты? Они были, есть, будут?

Гильермо Абаскаль и его помощники в том числе обратили внимание на то, сколько времени судьи, извините за грубое слово, воруют у команд и болельщиков. Потому что чистое время матчей у нас небольшое, намного меньше, если сравнивать с недавним чемпионатом мира. Там, по данным ФИФА, играли в среднем по часу. У нас, в недавнем прошлом указывала одна из известных аналитических компаний, — примерно на 8–12 минут меньше.

В первой половине февраля судьи РПЛ две недели слушали лекции на сборе в Турции. Две недели. Сколько часов или минут было уделено теме добавленного времени? По моим данным, ноль часов, ноль минут. Нисколько.

Потому так вольно обращаются наши арбитры, потому не добавляют время, потраченное на проверки ВАР (а они у нас очень продолжительные), оказание помощи, штрафные и свободные, празднование голов, предложение руки и сердца (да, у нас было и такое в первой части сезона), замены. Вот в этом есть системность и почти все наши арбитры в этом схожи.

Интересные данные предоставила швейцарская CIES Football Observatory. Она составила рейтинг футбольных лиг мира по числу желтых и красных карточек, показываемым игрокам в среднем в каждом матче чемпионата или первенства страны. Российская премьер-лига оказалась в числе самых грубых, уступив главным образом только латиноамериканцам. По общему числу дисциплинарных санкций РПЛ заняла 11-е место, а по удалениям стала 9-й, пропустив вперед только Боливию, Эквадор, Коста-Рику, Перу, Парагвай, Уругвай, Венесуэлу и Чили. Учтен период с 1 января 2020 года по 20 марта 2023 года.

У нас не настолько грубый чемпионат. У нас не такой горячий темперамент, как у латиноамериканцев. Почему тогда столько карточек? Судьи не могут управлять игрой и перестраховываются? А клубы, значит, впустую платят футболистам, которые отбывают дисквалификации и не играют.

Есть и другая проблема, другие карточки. Я их называю задумчивыми. У меня в Telegram-канале KGBreferee их накопилось достаточно — можно найти в поиске по слову «задумчивая».

Не горжусь тем, что стал автором нового термина. Потому что таких карточек быть не должно. Не должен судья ходить по полю 30 секунд, 45 секунд, минуту с лишним — в раздумьях, в задумчивости, в ожидании озарения. И только потом выносить предупреждение или доставать красную карточку.

Почему? Потому что невольно возникает подозрение, что, вопреки протоколу, ему помог коллега — из ВАР-центра. Нет, наши судьи, конечно, не такие. Они законопослушные. Но отчего тогда так много «задумчивых» карточек? А ведь они могут быть четвертыми, за ними может последовать дисквалификация. Это вряд ли понравится клубам.

А если на это обратят внимание ИФАБ, УЕФА и ФИФА? Вариант наказания: лишение судьи разрешения на работу видеоассистентом, лишение всего турнира возможности использования ВАР.

Насколько я понимаю, одно послание с претензиями РФС уже получил. По поводу нарушения правил игры на февральском турнире в ОАЭ.

Еще одна проблема напрямую связана с экспертно-судейской комиссией. Вопросов об ЭСК множество. Один из главных — для чего она, зачем создана? Все спорные моменты она не разбирает, истиной в последней инстанции не выступает, решения судей чаще поддерживает, чем нет. ЭСК — инструмент для чего?

Нередко из-за нее возникает существенная путаница. Осенью ЭСК объявляет, что судья ошибся. Арбитр садится на лавку, теряет деньги. Потом наступает зимний сбор — объявляется, что теперь, с середины сезона, эта ошибка — больше не ошибка. А как тогда быть с решением ЭСК? У судей голова кругом от всего этого.

И поверьте, не только у судей. У клубов, специалистов, журналистов, болельщиков. Понимания процессов и необходимого уровня доверия нет ни у кого. И это сильно отражается на имидже всей лиги, которая сейчас испытывает и другие проблемы.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса», ведущий эксперт по судейству

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