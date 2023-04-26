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Врач рассказал, как собрать ртуть из разбитого градусника

Врач Османов: собирать ртуть из разбитого градусника можно только в перчатках
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Разбитый градусник может представлять серьезную опасность для всех жильцов квартиры, если вовремя не принять меры. О том, как действовать в таком случае, а чего делать не стоит, «Известиям» 26 апреля рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Он отметил, что содержащаяся в градуснике ртуть является токсичной и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем при попадании на кожу или если вдохнуть ее пары. Поэтому в первую очередь врач рекомендовал не контактировать с ртутью. А если всё-таки она попадала на кожу, то немедленно промыть это место водой и вымыть руки с мылом.

«В первую очередь нужно вывести людей и животных из зоны возможного контакта с ртутью. После этого помещение необходимо проветрить. Если есть кондиционер или вентилятор, включите их, чтобы ускорить процесс выветривания ртутных паров», — рекомендовал Османов.

При этом он отметил что ртуть нельзя просто подмести метлой или собрать пылесосом. Собрать ее можно в фольгу или бумагу, при этом надев перчатки. Также для этого подойдет шприц, однако, важно не переворачивать его, чтобы не допустить попадания ртути в воздух.

«Собранную ртуть следует поместить в стеклянную или пластиковую емкость, плотно закрыть, поместить в пакет и отправить на специальную утилизацию. Никогда не выбрасывайте ртуть в мусорное ведро и не сливайте в раковину, поскольку это может создать опасность для окружающей среды и людей», — подытожил врач.

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В октябре 2022 года четырехлетний ребенок был госпитализирован в Кувандыке (Оренбургская область) из-за отравления ртутью. Как рассказали в семье, ребенок раскусил термометр. Отмечалось, что угрозы его жизни не было.

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