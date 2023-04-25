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Теннисистка Дьяченко раскрыла подробности инцидента с паспортом в аэропорту Каира

Теннисистка Дьяченко назвала национализмом действия авиакомпании LOT, не пустившей ее на рейс из-за паспорта РФ
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Фото: TASS/Zuma
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко во вторник, 25 апреля, раскрыла в беседе с «Известиями» подробности инцидента с паспортом России на рейсе польской авиакомпании LOT в аэропорту Каира.

Спортсменка должна была вылететь на турнир в Ниццу транзитом через Варшаву, однако сотрудники на стойке в аэропорту не пустили ее на рейс.

«Я спросила: «Почему нельзя на рейс?» Они ответили: «Потому что у вас русский паспорт». Я переспросила: «То есть не пускают на рейс, потому что я русская?» Они сказали, что да. Это как бы национализм, нет? Говорят, что ничего не знают, в правилах не пускать русских на рейс», — рассказала теннисистка.

После этого Дьяченко показали на телефоне список требований для допуска на рейс. Она сфотографировала этот перечень в качестве доказательства. Но после этого у нее забрали телефон и отдали его правоохранительным органам на полтора часа. Спортсменке объяснили, что она не имеет права делать снимки.

В результате Дьяченко пришлось провести сутки в аэропорту Каира. Она отправила письмо в Женскую теннисную ассоциацию (WTA), в котором описала ситуацию. По словам девушки, они заботятся только об украинских спортсменках, которые столкнулись с той или иной проблемой.

«Но то, что русские тоже сталкиваются, об этом никто не думает, никому не важно», — сказала она.

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О том, что Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании из-за российского гражданства, стало известно накануне, 24 апреля.

По словам теннисистки, у нее были рекомендательные письма от WTA, Международной федерации тенниса (ITF) и от отца, который родился на Украине и работает в ООН. Дьяченко пояснила, что политика авиакомпаний разрешает летать членам семей граждан с дипломатическим паспортом, однако россиянку всё равно не пустили на рейс.

В итоге Дьяченко не сможет выступить на турнире ITF во французском Кальви.

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