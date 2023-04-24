Польская авиакомпания сняла с рейса теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

Польская авиакомпания LOT Airlines сняла с рейса российскую теннисистку Виталию Дьяченко из-за ее гражданства. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

«Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир – Варшава – Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!» — рассказала она в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам теннисистки, у нее были рекомендательные письма от Женской теннисной ассоциации (WTA), Международной федерации тенниса (ITF) и от отца, который родился на Украине и работает в ООН. Дьяченко пояснила, что политика авиакомпаний разрешает летать членам семей граждан с дипломатическим паспортом, однако россиянку не пустили на рейс.

Спортсменка задержалась в аэропорте Каира на 18 часов. Теперь она не сможет выступить на турнире ITF во французском Кальви и вернется домой, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 28 марта, исполком МОКа рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.