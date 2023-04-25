Пожароопасный сезон открыт более чем в 70 регионах России
Более чем в 70 регионах России открыт пожароопасный сезон, особый режим введен почти в 40. После введения особого противопожарного режима запрещается посещение лесов, разведение костров, передает телеканал «Известия». В некоторых российских регионах местные власти могут запретить охоту и рыбалку. Площадь природных пожаров в РФ выросла в три раза по сравнению с прошлым годом.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.