Онколог объяснил, почему у молодых часто выявляют поздние стадии рака

Если онкологическое заболевание диагностируется в молодом возрасте, то нередко речь идет уже поздних стадиях, которые сложнее поддаются лечению. О том, почему так происходит, «Известиям» 26 апреля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По его словам, молодым возрастом для онкологических заболеваний считается возраст до 35–40 лет. При этом бытует мнение, что у молодых рак прогрессирует быстрее, однако, как отметил онколог, это не так.

«Чаще всего мы имеем дело с некой беспечностью молодых людей, которые не проходят ежегодную диспансеризацию или обращаются за медицинской помощью, когда симптомы уже невозможно игнорировать. В результате онкологические заболевания в этой когорте нередко диагностируются уже на поздних стадиях, которые не поддаются лечению», — рассказал Серяков.

При этом он добавил, что и в старших возрастных группах рак бывает быстротечен и имеет плохой прогноз. Ровным счетом как и у молодых, он может развиваться годы.

«Всё зависит от так называемой пролиферативной активности опухоли. Если в опухолевом клоне много клеток, которые активно делятся, то рак быстро прогрессирует и дает регионарные отдаленные метастазы. Это может быть как в молодом, так и в более старшем возрасте», — подчеркнул Серяков.

13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.