Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80
Мир
В постпредстве РФ при ЕС раскритиковали массовые высылки дипломатов
Мир
Посольство РФ заявило об отведении Украине роли радиоактивного могильника
Мир
Генсек ООН призвал стороны в Судане прекратить боевые действия
Общество
В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта
Мир
На Украине заявили о нехватке средств на зарплаты учителям
Мир
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Мир
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Мир
В ЕС решили свернуть продажу сертификатов на неэкологичную деятельность
Мир
Байден посетит Японию для участия в саммите G7
Мир
Захарова напомнила о желании войны Западом
Мир
Звезда сериала «Чисто английское убийство» умер в возрасте 48 лет
Экономика
В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена

Онколог объяснил, почему у молодых часто выявляют поздние стадии рака

Онколог Серяков: у молодых часто выявляют поздние стадии рака из-за их беспечности
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если онкологическое заболевание диагностируется в молодом возрасте, то нередко речь идет уже поздних стадиях, которые сложнее поддаются лечению. О том, почему так происходит, «Известиям» 26 апреля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По его словам, молодым возрастом для онкологических заболеваний считается возраст до 35–40 лет. При этом бытует мнение, что у молодых рак прогрессирует быстрее, однако, как отметил онколог, это не так.

«Чаще всего мы имеем дело с некой беспечностью молодых людей, которые не проходят ежегодную диспансеризацию или обращаются за медицинской помощью, когда симптомы уже невозможно игнорировать. В результате онкологические заболевания в этой когорте нередко диагностируются уже на поздних стадиях, которые не поддаются лечению», — рассказал Серяков.

При этом он добавил, что и в старших возрастных группах рак бывает быстротечен и имеет плохой прогноз. Ровным счетом как и у молодых, он может развиваться годы.

«Всё зависит от так называемой пролиферативной активности опухоли. Если в опухолевом клоне много клеток, которые активно делятся, то рак быстро прогрессирует и дает регионарные отдаленные метастазы. Это может быть как в молодом, так и в более старшем возрасте», — подчеркнул Серяков.

Дороже платины: в РФ разработали малотоксичное лекарство против рака
Как обновленный препарат с драгоценным металлом повысит качество жизни пациентов

13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023