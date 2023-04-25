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Ученый совет Курчатовского института провел заседание с президиумом РАН

Ученый совет Курчатовского института на заседании с РАН обсудил достижения в сфере науки
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Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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Ученый совет Курчатовского института и президиум Российской академии наук (РАН) во вторник, 25 апреля, обсудили на заседании достижения в области науки и ее перспективы.

Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления отметил, что Россия по-прежнему может гордиться своими достижениями в науке. Он назвал страну суверенной высокотехнологической державой. По словам Ковальчука, в самых сверхтехнологичных сферах у Москвы либо нет конкурентов, либо они единичны.

«Была запущена термоядерная энергетика на смену атомной, искусственное солнце, токамак. Хочу сказать, что токамак два года назад председатель правительства [Михаил Мишустин] запускал, здесь мы дали команду на физический запуск. Мы это еще не объявляли — с первого раза получили энергетическую плазму, машина заработала стационарно, и это есть достижение мировой науки. Такие установки запускаются раз в десятилетия и больше», — рассказал он.

На заседании президент РАН Геннадий Красников наградил Ковальчука золотой медалью имени Курчатова за работы в области ядерной физики и энергетики.

Наука — в жизнь: в России ускорят внедрение инноваций в производство
К каким проектам в первую очередь будет применен новый подход

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по науке и образованию до 15 октября представить предложения по изменениям в стратегию научно-технологического развития страны с учетом имеющихся и прогнозируемых вызовов.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 24 апреля сообщил, что концепция технологического развития России до 2030 года будет утверждена правительством страны в ближайшие дни.

8 февраля на торжественной церемонии вручения молодым ученым премий в области науки и инноваций за 2022 год Путин заявил, что России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. По его словам, в стране необходимо создавать свои конкурентные продукты в таких важных сферах, как медицина, экология, энергетика, и действовать стоит на опережение.

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