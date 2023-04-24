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Правительство утвердит концепцию технологического развития РФ в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицын
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Концепция технологического развития России до 2030 года будет утверждена правительством страны в ближайшие дни, отметил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 24 апреля на совете по вопросам интеллектуальной собственности в Совфеде.

«Документ определяет вышеназванные цели, принципы и описывает основные механизмы реализации новой технологической политики нашей страны — достижения технологического суверенитета», — сказал Белоусов.

При этом одно из основных мест в концепции отведено устранению регуляторных барьеров для технологических инноваций и развития рынка интеллектуальной собственности. В рамках последнего направления инструментом останется дорожная карта.

Также Белоусов озвучил значения целевых показателей к 2030 году

«<...> снижение коэффициента технологической зависимости — в 2,5 раза, повышение уровня инновационной активности — в 2,3 раза, увеличение патентной активности — в 3 раза, увеличение темпа роста объема инновационных товаров — в 1,9 раза», — отметил он.

По его словам, России необходимо за 5–7 лет сделать существенный рывок в технологическом развитии.

Говоря о состоянии технологической отрасли сейчас, Белоусов добавил, что инфраструктура для проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) практически отсутствует, ее необходимо создать. При этом вице-премьер указал на то, что налоговые льготы для ОКР должны быть комплексными.

Он также рассказал о национальном проекте, подготовленным кабмином, целью которого является развитие беспилотных автосистем. О состоянии работ, по его словам, в ближайшее время будет доложено президенту.

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Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по науке и образованию до 15 октября представить предложения по изменениям в стратегию научно-технологического развития страны с учетом имеющихся и прогнозируемых вызовов. Помимо этого, Путин дал поручение правительству представить идеи по уточнению результатов и показателей в сфере научно-технологического развития России к 2030 году.

8 февраля российский президент на заседании Совета по науке и образованию заявил, что Россия ничего не сокращает в финансировании науки, но нужно эффективно расходовать госсредства.

В тот же день на торжественной церемонии вручения молодым ученым премий в области науки и инноваций за 2022 год Путин заявил, что России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. По его словам, в стране необходимо создавать свои конкурентные продукты в таких важных сферах, как медицина, экология, энергетика, и действовать стоит на опережение.

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