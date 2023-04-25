Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы

В преддверии 9 мая в РФ и мире миллион человек готовятся принять участие в просветительской акции «Диктант Победы». Проект посвящен важнейшей странице истории России и призван объединить народ и почтить подвиг советских солдат. Когда и где пройдет мероприятие в 2023 году и как принять в нем участие — читайте в материале «Известий».

«Диктант Победы» — что это

«Диктант Победы» — это историческая акция на тему Великой Отечественной войны, призванная проверить знания участников о ключевых событиях. Впервые мероприятие прошло в 2019 году. Диктант проводился 7 мая, за два дня до знаменательного дня. Тогда к акции присоединились граждане 24 государств, всего около 150 тыс. человек в возрасте от 9 до 90 лет.

С тех пор мероприятие стало ежегодным, количество желающих поучаствовать в нем стремительно растет. Так, в 2022 году диктант написали уже 1,6 млн человек в 45 государствах.

Какого числа «Диктант Победы» в 2023 году

В 2023 году диктант напишут за две недели до праздника, 27 апреля. Написать текст можно будет как очно, так и в формате онлайн. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве. Также тысячи платформ для участия в «Диктанте Победы» откроются во всех уголках России и во многих крупных городах мира. Акция стартует в 12:00 мск.

«Диктант Победы» 27 апреля 2023 года: регистрация

Для участия в онлайн-формате нужно пройти регистрацию на главном портале проекта. Потребуется ввести номер телефона или адрес электронной почты. Также в ходе регистрации необходимо будет сообщить ФИО участника, страну и населенный пункт.

Кроме того, зарегистрироваться могут и участники, желающие посетить площадку очно. Регистрация на сайте позволит им узнать свой результат в числе первых, самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей и получить призы от организаторов за заработанные баллы.

«Диктант Победы»: вопрос и ответы

Текст диктанта предлагается в двух вариантах по 25 заданий в каждом. На их выполнение отводится 45 минут. Некоторые вопросы предлагают варианты ответов на выбор, в других же требуется дополнить словами текст или на основе приведенного отрывка указать событие, город или историческую личность.

Примерные задания выглядят так:

Вопрос:

Какое название получила агентурная сеть советской разведки в гитлеровской Германии, успешно работавшая и после начала Великой Отечественной войны?

1) Кембриджская пятерка

2) Красная капелла

3) Красные пианисты

4) Группа Тельмана

Правильный ответ: 2.

Вопрос:

Какое из указанных ниже событий Великой Отечественной войны произошло позже остальных?

1) взятие Вены

2) освобождение Праги

3) освобождение Варшавы

4) водружение Знамени Победы над рейхстагом

Правильный ответ: 2

Вопрос:

Эта европейская столица была освобождена в октябре 1944 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, Народно-освободительной армии Югославии и болгарских войск. Назовите этот город.

Правильный ответ: Белград

Когда будут результаты «Диктанта Победы»

Результаты появятся на портале проекта до конца 2023 года. Получить сертификат можно, авторизовавшись на сайте с помощью кода участника, который выдается перед выполнением заданий.

Наградой для победителей выступают именные грамоты и ценные призы от партнеров проекта.

Победители получают дополнительные привилегии при поступлении в вуз — до 10 дополнительных баллов. Для подтверждения этой льготы абитуриент должен до 31 декабря 2023 года направить электронную заявку для получения диплома финалиста и дождаться приглашения в Региональный организационный комитет «Наша Победа», где ему и выдадут на руки документ.

Более того, победителей диктанта пригласят на ежегодный Парад Победы в Москве на Красной площади в качестве почетных гостей. Как еще можно попасть на шествие и откуда его лучше смотреть — читайте в специальном материале «Известий».