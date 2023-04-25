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В постпредстве РФ при ЕС заявили о пути блока к самоизоляции

Дипломат Логвинов заявил, что ЕС загоняет себя в изоляцию, деля мир по отношению к РФ и КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Евросоюз (ЕС) загоняет себя в окончательную изоляцию, пытаясь делить государства по их отношению к России и Китаю. Об этом заявил 25 апреля исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«По итогам состоявшегося 24 апреля 2023 года в Люксембурге заседания Совета ЕС по иностранным делам Евросоюз объявил о начале некой новой эры во внешней политике», — отметил он, комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в будущем в мире будут конкурировать только две группы государств.

Дипломат обратил внимание, что в Совете Безопасности ООН обсуждали формирование многополярного мира, а в Брюсселе заявили о курсе на «плановое» построение однополярности.

«И если вчера деление на «своих» и «чужих» осуществлялось, исходя из безоговорочной поддержки западного курса на Украине, то теперь еще одним критерием на «профпригодность» объявлена политика в отношении Китая», — цитирует его ТАСС.

По мнению дипломата, такая политика ЕС предлагает «третьим странам принести в жертву собственный суверенитет».

«Похоже, в Брюсселе не берут в расчет, что подобными действиями еэсовцы сами себя загоняют в международную изоляцию. Как говорится, не рой яму другому», — предупредил он.

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Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС входит в новую эру фрагментированного мира. По его словам, в нем будут конкурировать «две группы стран».

«Мы должны пойти дальше и сформировать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — сказал он, в частности.

В тот же день обозреватель газеты Politico Джакопо Баригацци отметил, что ЕС пытается наладить отношения с несколькими государствами, находящимися в зоне интересов России и Китая, чтобы склонить их на свою сторону. Речь шла о Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстане.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики РФ.

Путин еще в конце сентября прошлого года заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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