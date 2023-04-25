Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС

ЮАР выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению партии «Африканский национальный конгресс» (АНК). Об этом 25 апреля заявил президент страны Сирил Рамафоса.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — заявил он после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

АНК имеет большинство в нижней палате парламента ЮАР. Для выхода из состава МУС требуется его соответствующее решение.

ЮАР подписала Римский статут в 1998 году и ратифицировала в 2000-м. В 2017 году страна уже намеревалась выйти из состава МУС, но позже отказалась от этого.

На сегодняшний день МУС не признает целый ряд стран, среди которых Россия, США, Израиль, Китай, Иран, Индия.