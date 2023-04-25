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Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС

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Фото: commons.wikimedia.org
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ЮАР выйдет из Международного уголовного суда (МУС) по решению партии «Африканский национальный конгресс» (АНК). Об этом 25 апреля заявил президент страны Сирил Рамафоса.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — заявил он после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

АНК имеет большинство в нижней палате парламента ЮАР. Для выхода из состава МУС требуется его соответствующее решение.

ЮАР подписала Римский статут в 1998 году и ратифицировала в 2000-м. В 2017 году страна уже намеревалась выйти из состава МУС, но позже отказалась от этого.

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На сегодняшний день МУС не признает целый ряд стран, среди которых Россия, США, Израиль, Китай, Иран, Индия.

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