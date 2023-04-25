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Губернатор ЯНАО обсудил с Путиным развитие транспортной системы региона

Губернатор ЯНАО Артюхов обсудил с Путиным строительство Северного широтного хода
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 25 апреля провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, в ходе которой обсуждалось развитие транспортной системы региона, в том числе строительство Северного широтного хода (СШХ) и выход к порту Сабетта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, по словам Артюхова, к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя для города будет подготовлен ряд объектов, в частности новый аэропорт. Губернатор отметил, что терминал уже готов, в воздушной гавани осуществляются первые полеты. Проектом занимались российские архитекторы, его отличительной чертой стали элементы традиционного северного жилища — чума.

Глава региона также доложил, что при поддержки компании «Газпром» продолжается строительство железной дороги до порта Сабетта.

«Осталось совсем немного — 170 км, и у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике», — рассказал он.

При этом ведется работа по строительству железнодорожного участка Северного широтного хода от Надыма до Салехарда. Артюхов сообщил, что основные элементы проекта разработаны, в том числе мост через реку Обь длиной 2,5 км. В данном проекте принимает участие команда, занимавшаяся Крымским мостом. На данный момент уже решены основные инженерные вопросы.

Губернатор добавил, что в регионе также развивается авиация.

«У нас развилась маршрутная сетка, чтобы могли люди долетать и в Новосибирск, и в Омск, в общем, везде, где у них есть близкие. Развиваем, субсидируем, чтобы билет уже тоже был доступен», — сообщил он.

Кроме того, по словам Артюхова, в ЯНАО ведется активная работа по развитию медицины, спорта, сохранения коренных народов, расселения аварийного жилья и т.д. Губернатор также указал, что в регионе полностью решена проблема обманутых дольщиков.

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Северный широтный ход должен связать западную и восточную части округа. Протяженность маршрута составляет 707 км, ежегодно он смог бы пропускать 23,9 млн т грузов.

Ранее, 27 марта, Путин присвоил аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе имя Виктора Черномырдина, который в разное время являлся министром газовой промышленности СССР, первым главой «Газпрома», а также занимал пост премьер-министра РФ с 1993 по 1998 год.

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