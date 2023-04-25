Губернатор и депутат объяснили своевременность законопроекта о тишине

Единый федеральный закон о тишине был бы своевременным, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом он рассказал «Известиям» 25 апреля, комментируя соответствующий законопроект, поддержанный в Совете Федерации.

«Новоселы обживаются на новом месте, делают ремонты. Но отсутствие единого федерального стандарта тишины не способствует соседскому взаимопониманию. Кто-то где-то слышал про одни разрешенные часы, приезжие строители из соседних регионов — про другие. Это создает ненужную социальную напряженность», — отметил он.

Кроме того, по его словам, одна из острых проблем в регионе — борьба с так называемыми «наливайками» (круглосуточными точками продаж алкоголя). Цыбульский уточнил, что расположение таких объектов в жилых домах сильно влияет на общественное спокойствие — граждане часто жалуются по этому поводу.

По его информации, в регионе из 742 объектов общественного питания, продающих алкоголь, 173 находятся в многоквартирных домах или рядом.

«Мы уже разработали законопроект, который может наделить органы власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Но первым реальным шагом по борьбе с этим злом может стать единый закон о тишине», — сказал он.

Цыбульский считает, что единый федеральный закон о тишине своевременен и логичен.

«Инициатива по своей сути правозащитная. Она обеспечит право граждан на комфортное проживание у себя дома», — объяснил он.

В то же время председатель комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов назвал существующие региональные законы о тишине неэффективными. Он выразил мнение, что им не хватает проработанности и полномочий.

«Получается, законы в субъектах есть, а привлекать к ответственности в их рамках некому. Поэтому решение здесь — в плоскости федерального законодательства», — отметил он.

По его словам, в 2022 году в ГД была внесена инициатива, усиливающая ответственность за нарушение покоя россиян ночью.

«Но чтобы он работал, федеральным властям нужен инструмент, обеспечивающий и профилактику, и фиксацию нарушений, и наказание. Этим инструментом должна быть полиция. А помогать ей будут обслуживающие организации. В идеале — два законопроекта ЛДПР станут лезвиями тех ножниц, которые разрубят наконец этот гордиев узел шума для всей страны», — заключил он.

Ранее 25 апреля сообщалось, что в Совфеде поддержали законопроект о тишине. Документ предполагает установить для всех российских регионов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое время для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в феврале 2023 года. Как уточнил один из разработчиков документа, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев, его планируется рассмотреть в первом чтении в эту весеннюю сессию.