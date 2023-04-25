Россиянам назвали пять распространенных мошеннических схем при продаже дачи
Председатель Союза дачников, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин 25 апреля перечислил «Известиям» пять распространенных схем, которыми пользуются мошенники при продаже загородной недвижимости, а также рассказал, как себя обезопасить.
«Первая и самая распространенная схема — поддельный паспорт. Мошенники могут добыть копию паспорта реального владельца дачи, заменить фото на свое и выдавать себя за обладателя участка. Поэтому при сделке купли-продажи попросите предъявить водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и т.д. Безусловно, стоит еще и пообщаться с соседями по участку: так вы сможете узнать, реальный ли владелец перед вами», — рассказал Чаплин.
Вторая распространенная схема — продажа от имени человека, который признан недееспособным. Чаплин напомнил, что любые сделки, заключенные с людьми, имеющими психические расстройства или наркозависимость, являются незаконными.
«Мошенники вынуждают людей с такими проблемами подписывать документы, чтобы впоследствии перепродать дом. Здесь стоит проверить историю сделок выпиской из Росреестра и также пообщаться с соседями. Важно узнать, как долго дача была у нынешнего владельца и кому принадлежала раньше», — отметил Чаплин.
Еще одна схема — это покупка дома с неправильными границами. Как отметил председатель Союза дачников, часто аферисты прописывают в документах одну площадь дома и земельного участка, а по факту она оказывается намного меньше.
«Если сомневаетесь в достоверности, то лучше запросить выписку из ЕГРН, надо получить всю информацию в Росреестре заранее», — подчеркнул он.
Также депутат рассказал, что ни в коем случае нельзя покупать дачу по схеме с залогом или приобретать только дом без земли.
«Еще одна схема — когда владелец просит аванс или задаток. Его тоже можно понять, он хочет быть уверенным, что сделка не сорвется и ему не нужно продолжать показывать дачу другим покупателям. Но за последние несколько лет было совершено более 50% мошеннических действий именно по этой схеме. Аферисты арендуют дачу у пожилых людей, продать они ее не могут, а вот собрать с невнимательных покупателей аванс — вполне в их в силах», — предупредил он.
Поэтому прежде чем платить задаток, он рекомендовал запросить полный пакет документов — паспорт, данные о правообладателе, выписку из Росреестра, где будет указана вся история перехода прав на объект. Сверив подлинность всех данных, можно отдавать залог.
Пятая схема — продажа дома без земли. Как отметил депутат, в российском законодательстве четко указано, что любой загородный дом продается только с участком. В связи с этим в ходе сделки купли-продажи подписываются два договора: на дом и на участок. Если вам пытаются «подсунуть» договор только на дом, то вы точно имеете дело с мошенниками, подчеркнул он.
«Дорогие дачники, все сделки лучше проводить в присутствии юристов, агентов по недвижимости и других специалистов в этой области. Очень внимательно читайте все документы и не стесняйтесь их проверять», — заключил председатель Союза дачников.
14 апреля Чаплин рассказал «Известиям», в каких случаях можно получить возмещение за повреждение застрахованной дачи из-за плохой погоды. По его словам, это возможно при снегопаде, ветре и паводках, но при определенных условиях.