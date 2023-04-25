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Орешкин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года в 1–2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рост ВВП России по итогам текущего года составит от 1 до 2%, заявил 25 апреля помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин на марафоне «Знание. Первые».

«Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определенным оптимизмом говорить о том, что у нас происходит. <...> Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах <…> В целом по году ВВП вырастет где-то от 1 до 2%», — отметил Орешкин.

Также позитивная ситуация складывается и на рынке труда. Безработица в 3,5% — такого низкого показателя, по словам Орешкина, еще не было.

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Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило, плавающий курс и таргетирование инфляции позволяют Российской Федерации держать ситуацию в экономике под контролем.

В марте глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у российской экономики есть большой потенциал, основу которого составляет внутренний спрос. Кроме того, по мнению министра, продолжатся инвестиции во внутренний рынок, недвижимость, туризм, производство машиностроительной продукции и другие сферы.

В том же месяце, выступая на съезде РСПП, президент России Владимир Путин отмечал, что экономика страны приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.

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