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Силуанов назвал позволяющие держать экономику России под контролем факторы

Силуанов: бюджетное правило и таргетирование инфляции держат экономику России под контролем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Бюджетное правило, плавающий курс и таргетирование инфляции позволяют Российской Федерации держать ситуацию в экономике под контролем, заявил 24 апреля министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Бюджет не должен генерировать нестабильность финансовой системы, и если мы посмотрим наши все «нестабильные»участки, то это несбалансированная бюджетная политика, большие дефициты, займы и невозможность платить по долгам», — сказал он.

Всё это, по словам министра, приводит к финансовой нестабильности и экономическому кризису.

Однако бюджетное правило, таргетирование инфляции и плавающий курс рубля позволяют правительству и Центробанку удерживать ситуацию в экономике.

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Ранее, 14 апреля, Минэкономразвития России спрогнозировало рост ВВП страны на 1,2% в 2023 году.

В марте глава Минэка Максим Решетников заявил, что у экономики страны большой потенциал. Основу данного потенциала, по словам министра, составляет внутренний спрос.

Вместе с тем в том же месяце президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что санкции в будущем могут оказать негативное влияние на экономику России.

В свою очередь премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отмечал, что Россия стала чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций. Однако он отметил, что российское правительство продолжает работу по выводу экономики страны на рост и ее рост уже наблюдается в стране, несмотря на санкционное давление.

Западные государства усилили санкционное давление на России на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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