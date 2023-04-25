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Экс-разведчик США назвал Путина величайшим человеком столетия

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал Владимира Путина величайшим человеком этого столетия
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей <...> столетия», — сказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty 19 апреля бывший военный.

По его словам, президент России спас страну после смутных времен 90-х годов прошлого века. Разведчик отметил, что российский лидер говорит истину и находится «на правильной стороне» истории. Риттер добавил, что благодаря Путину РФ находится на нынешнем мировом уровне.

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Ранее, 21 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому более 80% россиян доверяют Владимиру Путину.

7 апреля бывший офицер американской разведки назвал Путина мастером побед. Он указал, что западные аналитики «глубоко заблуждаются», если думают, что Россия бездействует в рамках спецоперации, в то время как Украина несет огромные потери техники и личного состава.

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