Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей <...> столетия», — сказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty 19 апреля бывший военный.

По его словам, президент России спас страну после смутных времен 90-х годов прошлого века. Разведчик отметил, что российский лидер говорит истину и находится «на правильной стороне» истории. Риттер добавил, что благодаря Путину РФ находится на нынешнем мировом уровне.

Ранее, 21 апреля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому более 80% россиян доверяют Владимиру Путину.

7 апреля бывший офицер американской разведки назвал Путина мастером побед. Он указал, что западные аналитики «глубоко заблуждаются», если думают, что Россия бездействует в рамках спецоперации, в то время как Украина несет огромные потери техники и личного состава.