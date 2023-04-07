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Отставной офицер разведки США назвал приемы президента РФ побеждать

Офицер разведки Риттер назвал президента России Путина мастером побеждать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин — мастер побеждать. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в четверг, 6 апреля.

«Путин — мастер побеждать. Победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — заявил он во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер добавил, что западные аналитики «глубоко заблуждаются», если думают, что Россия бездействует в рамках спецоперации, в то время как Украина несет огромные потери техники и личного состава.

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Ранее, 24 марта, Скотт Риттер заявил, что решение Вашингтона выступить против предложенного КНР мирного плана и отказ от прекращения огня на Украине приведут к большому количеству жертв. Он отметил, что власти США отклоняют любую попытку мирного урегулирования конфликта на Украине, так как Вашингтону нужно противостояние Киева и Москвы.

В октябре прошлого года бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России. Данное заявление он сделал в процессе разговора о возможностях использования ядерного оружия и ситуации вокруг Украины. Он отметил, что применение тактического ядерного оружия маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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