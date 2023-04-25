В Москве открылся первый ресторан Rostic’s

В Москве на месте заведения быстрого питания KFC открылся первый в России ресторан Rostic’s, передает корреспондент «Известий» во вторник, 25 апреля.

Заведение расположено вблизи метро «Маяковская» на Тверской-Ямской улице. Привычная для посетителей «куриная тематика» сохранена, фирменные цвета — красный и белый — также остались неизменны.

Как рассказал совладелец компании «Смарт Сервис», которая провела ребрендинг KFC, Константин Котов, до конца лета будут переведены под бренд Rostiс’s около 100 ресторанов. Говоря о меню, Котов отметил, что некоторые названия блюд, в частности «Твистер» и «Боксмастер», не смогут быть использованы из-за авторского права. При этом добавятся две фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер».

17 апреля компания Yum! Brands уведомила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC и уходе из РФ. Новым владельцем ресторанов быстрого питания стала компания «Смарт Сервис Лтд». В рамках сделки стороны договорились, что новые владельцы проведут ребрендинг сети, переименовав KFC в Rostic's. Сумма сделки не называется.

В октябре прошлого года основатель Rostic's, венесуэльский и российский бизнесмен Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко назвал хорошей новостью для РФ возвращение компании после сделки по продаже сети KFC.