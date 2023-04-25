ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России

ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста. Мониторинг будет проводиться с 13.04.2023 по 11.01.2024», — уточнили в антимонопольной службе.

В своей методологии ФАС учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период, включая промотарифы и безбагажные.

В ФАС также напомнили, что авиакомпании используют динамическую систему ценообразования и летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса, а заблаговременное бронирование билетов зачастую позволяет приобрести их по более низкой цене.

Ранее в апреле Минтранс предупредил о риске подорожания авиабилетов на внутренние рейсы на 15–30% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечал замглавы ведомства Игорь Чалик, причиной тому является сокращение объемов субсидирования.