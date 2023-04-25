Марочко заявил о выявлении в ЛНР пяти диверсионных групп за сутки

На купянском направлении активизировались диверсионные группы Киева. Об этом 25 апреля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Деятельность групп активизировалась с улучшением погоды.

«На купянском направлении отмечается активизация диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника в связи с относительной нормализацией погодных условий. Только за истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп», — цитируют Марочко «РИА Новости».

По его словам, одна из групп украинских диверсантов выдала себя в районе села Стельмаховка (ЛНР). Российские силы нанесли по ней огневое поражение.

В этот день офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал, что российские силы ликвидировали опорный пункт и девять укрытий личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское были обнаружены и уничтожены две ДРГ противника

Марочко 24 апреля рассказал, что за неделю ВСУ в зоне спецоперации потеряли 4 тыс. военнослужащих. Он отметил, что из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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