МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами при неминуемой агрессии против нее. Об этом 25 апреля заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Он указал на то, что в первую очередь РФ будет стремиться к урегулированию конфликтов мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров.

«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — уточнил дипломат.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Как указал министр иностранных дел, ситуация усугубляется тем, что США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя.

До этого, 5 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не имеет «предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было». Путин подчеркнул, что РФ ожидает, что и партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях с Москвой. Российский лидер указал, что при взаимодействии с российской стороной должны учитываться взаимные интересы.

31 марта МИД России представил новую концепцию российской внешней политики. В концепции, в частности, отмечается, что РФ может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников. Россия также будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия прежде всего на территориях сопредельных государств.

Как отметил 3 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическая концепция была обновлена с целью противостоять агрессии Запада.