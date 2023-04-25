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Эксперт заявил о спекуляции Запада на председательстве РФ в СБ ООН

Эксперт заявил о спекуляции Запада на тему председательства РФ в СБ ООН
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Фото: Global Look Press/Russian Foreign Ministry
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Глава МИД России, накануне приземлившийся в Нью-Йорке, 24 апреля председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совбезе ООН по теме «эффективной многосторонности в защиту принципов устава организации».

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С 1 апреля Россия сменила Мозамбик на посту председателя Совета Безопасности ООН. Ряд западных стран выразили обеспокоенность в связи с председательством Москвы. Так, официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сказал, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине».

Выступая на заседании Совбеза, Лавров четко изложил российский политический взгляд на обустройство современного мира, отметил в беседе с «Известиями» председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Если посмотреть на ту повестку, которую Россия продвигает, она отражает в основном сквозные проблемы для международных отношений, в том числе вопросы международной безопасности и развития. Манипуляции и политизация со стороны наших оппонентов будут неотъемлемыми спутниками работы РФ на площадке ООН», — заметил гендиректор РСМД Иван Тимофеев.

При этом он добавил, что, по его мнению, спекуляции на тему председательства РФ будут продолжаться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Устав от ООН: о чем говорил Сергей Лавров на заседании Совбеза в Нью-Йорке

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